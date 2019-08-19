بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب.. الملك يوجه خطابا غدا في الساعة التاسعة والنصف

من المنتظر أن يوجه الملك محمد السادس، غدا الثلاثاء، خطابا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.

وأعلنت لوزارة القصور الملكية والتشريفات، اليوم الاثنين، أن الخطاب الملكي سيُبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 18 ذي الحجة 1440هـ الموافق 20 غشت 2019م”.