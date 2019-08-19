التحالف يدك معسكرا حوثيا شرق صعدة اليمنية

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العين الإخبارية - أشرف عبداللهالإثنين 2019/8/19 10:16 م بتوقيت أبوظبي
مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية
دكت مقاتلات التحالف العربي، الإثنين، معسكرا تابعا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال بيان لمحور كتاف بالجيش اليمني: "إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بـ5 غارات معسكرا تدريبيا لمليشيا الحوثي في مركز مديرية كتاف".
واستهدفت الغارات مقاتلين كانت مليشيا الحوثي تستعد للدفع بهم إلى الجبهات الحدودية، قبيل أن تباغتهم إحدى مقاتلات التحالف وتدكهم؛ ما خلف عشرات القتلى والجرحى.
كما طال القصف غرفة عمليات تابعة لقيادات مليشيا الحوثي في ذات المعسكر، وفقا للبيان.
وتعد كتاف كبرى مديريات صعدة، وحولت مليشيا الحوثي هذا المركز إلى معسكر شديد التحصين كما تستميت في الدفاع عنها وذلك لرمزيتها التاريخية منذ الحروب الست وباعتبارها معقلا مهما للمناهضين لمشروعها الإرهابي.
وباتت صعدة، المعقل الرئيسي، أكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة، بينهم قيادات عسكرية رفيعة خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، حققت الأحد تقدما جديدا في معاقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ويواصل الجيش الوطني عملياته في محافظة صعدة لتطهيرها من مليشيا الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وبدعم التحالف العربي، تمكنت قوات الجيش اليمني من فتح 6 جبهات عسكرية داخل معاقل الانقلابيين بصعدة، وذلك ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".
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