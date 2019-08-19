رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر متحدث حكومي أن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال اليوم الاثنين وزير الخارجية نيال دينق نيال وعين وزيرة النوع السابقة أوت دينق أشويل بدلا منه في إطار تعديل وزاري مصغر.
ويعتبر دينق، الذي تولى المنصب قبل عامين، ذراع كير اليمنى. ولم يتضح بعد سبب إقالته.
وقال أتيني ويك أتيني المتحدث الرئاسي لرويترز "يمكنني تأكيد أن الرئيس قام ببعض التغييرات في الحكومة هذا المساء".
وعين كير وزيرين آخرين للحياة البرية وللطرق والجسور. وجاء في البيان الذي أُعلن في الإذاعة الرسمية أن كير عزل أيضا حاكمي ولايتي تويك وأكوبو.
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