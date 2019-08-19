قرقاش: الأولوية في اليمن التصدي للانقلاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الإثنين، على أن الأولوية في اليمن حالياً هي التصدي للانقلاب الحوثي.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم، ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها".





وأضاف: "ويبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني، ويتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعاً، والأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي".