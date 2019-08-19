قتلى في هجوم على وحدة عسكرية ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جيش بوركينا فاسو، الإثنين، إن 10 جنود قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على وحدة عسكرية بمقاطعة سوم شمالي البلاد.

14 قتيلا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو



وذكر الجيش في بيان أن إرهابيين مسلحين مجهولين قتلوا، اليوم الإثنين، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عدداً آخر في هجوم على وحدة عسكرية شمال بوركينا فاسو.

وشن إرهابيون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل.