"الدفاع الأمريكية" تعلن عن نجاح تجربة صاروخ متوسط المدى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين، إجراء تجربة لصاروخ جوال جديد متوسط المدى.
وأشار البنتاجون في بيان إلى أن الصاروخ الذي يعتقد أنه أحد أنواع صاروخ توماهوك أصاب هدفه على بعد 500 كيلومتر.
وأضاف البنتاجون أن التجربة نُفذت يوم الأحد بجزيرة سان نيكولاس في كاليفورنيا.
وهذا النوع من الصواريخ كان ممنوعا بسبب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي انسحبت الولايات المتحدة منها.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا هذا الشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987، وذلك بعد أن رأت أن موسكو تنتهك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين.
وتأتي هذه التجربة بعد تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه سيقوم بتفعيل برامج للتجارب الصاروخية كانت معطلة بسبب المعاهدة مع روسيا.
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