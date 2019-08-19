نائب الرئيس الأمريكي يحث الصين على احترام قوانين هونج كونج وسط احتجاجات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

حث مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الصين يوم الاثنين على احترام قوانين هونج كونج وكرر تحذير الرئيس دونالد ترامب من أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بكين إذا تحولت الاحتجاجات في المدينة التي يحكمها الصينيون إلى العنف.

وقال بنس في تصريحات معدة مسبقا ”لكي تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الصين يتعين على بكين التقيد بالالتزامات التي قطعتها عام 1984 باحترام سلامة قوانين هونج كونج في الإعلان الصيني البريطاني المشترك“.

وأضاف ”وإدارتنا ستواصل حث بكين والمتظاهرين على حل خلافاتهم سلميا“.