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الان تتابع سفير المملكة المتحدة في اليمن: يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء ولايحق للحوثيين تحديد موعد رسمي معي والان مع التفاصيل
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رفض سفير المملكة المتحده في اليمن ميشيل آرون استقبال أو لقاء أو تعيين أي سفير للحوثيين وقال إن ذلك لا يحق لهم على الإطلاق.
وقال آرون في تغريدة “يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء ولا يحق للحوثيين تحديد موعد رسمي معي لأن الشخص هذا ليس لديه منصب رسمي وأكرر دعم المملكة المتحده لحكومة اليمن الشرعية”.
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