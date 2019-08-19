الان تتابع ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ضرورة تقليص التوتر بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 56 دقيقة - 8:31 م, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ضرورة تقليص التوتر بين الهند وباكستان.

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