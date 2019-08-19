- 1/2
- 2/2
الان تتابع ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ضرورة تقليص التوتر بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
أعلنت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ضرورة تقليص التوتر بين الهند وباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ضرورة تقليص التوتر بين الهند وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.