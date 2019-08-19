الان تتابع قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم (الاثنين)، أن التصدي للانقلاب الحوثي يعد أولوية في اليمن.
وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»، إن «الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها».
وأضاف أن أي قرار «يجب أن يكون حصيلة حوار يمني» و«في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعاً»، مشدداً على أن «الأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي».
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