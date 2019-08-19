الان تتابع واشنطن تختبر صاروخا جديدا.. أصاب هدفه على بعد 500 كيلومتر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:30 م, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إجراء تجربة لصاروخ جوال جديد وأصاب هدفه على بعد 500 كيلومتر.

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