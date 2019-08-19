شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الأولوية في اليمن التصدي لانقلاب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الأولوية الآن في اليمن هي التصدي لانقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وقال قرقاش عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم، ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها».

وأضاف: «يبقى أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني، وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعاً».