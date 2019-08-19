شكرا لقرائتكم خبر عن «نواب الأردن» يوصي بطرد السفير الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوصى مجلس النواب الأردني اليوم (الإثنين) حكومة بلاده بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، رداً على الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل السلطات الإسرائيلية.

وشدد مجلس النواب الأردني على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمّان.

وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الحكومة بإيصال رسالة جادة إلى إسرائيل، مفادها أن السلام بين الأردن وإسرائيل مهدد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

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وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن دبلوماسية بلاده تعمل للدفاع عن المسجد الأقصى، وتعرية الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

وأكد الصفدي أن القدس «خط أحمر» بالنسبة إلى الأردن، وأضاف أن حماية المقدسات مسؤولية يكرس لها الأردن كافة إمكاناته.

وقال الصفدي: «ندرك أن الأوضاع خطرة وأن التحديات كبيرة. لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف. وستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي».

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق نبأ استدعاء سفيرها في عمّان إلى وزارة الخارجية الأردنية، وذلك عقب ورود أنباء عن تسليمه رسالة حازمة.