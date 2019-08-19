شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن إجراء تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن)

أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) أنها أجرت تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى، وهو ما بات ممكنا بعد أن انسحبت واشنطن من معاهدة الحد من الاسلحة النووية المتوسطة المدى.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن الاختبار الذي نجح، أجري الاحد من جزيرة سانت نيكولاس قبالة كاليفورنيا في الساعة 14،30 بالتوقيت المحلي.