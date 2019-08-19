25 اتهاما تواجه رئيس وزراء ماليزيا السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق محاكمة ثانية، فيما يتعلق بصندوق التنمية الحكومي المعروف باسم «1 إم دي بي» في أكبر محاكمة حتى الآن مرتبطة بفضيحة فساد بمليارات الدولارات. وسيمثل نجيب أمام المحكمة في 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال و4 تهم بإساءة استخدام السلطة بسبب مزاعم بأنه اختلس 2.3 مليار رينجت ماليزي «551 مليون دولار» من الصندوق.



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