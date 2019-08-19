البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق مشروع آبار مياه بالطاقة الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إنجاز عدد من مشاريع إنتاج المياه الصالحة للشرب عبر حفر الآبار في محافظة المهرة، وتسليمها إلى السلطة المحلية في المحافظة.

وأكد أنه تم استخدام تقنية الطاقة الشمسية أثناء تصميم العمل على هذه الآبار التي بدأت في الإنتاج وسد احتياج السكان من المياه في المحافظة، وذلك من خلال استخدام مضخات غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير خزانات للمياه لكل بئر، وعمل البرنامج على إنجاز آبار جديدة كان آخرها بئر تنهالن، وبئر ديثورت بمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، التي بدأ الأهالي في الاستفادة منهما.

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وقال إن عمق بئر ديثورت 90 مترا، بينما يصل عمق بئر تنهالن إلى 190 مترا، فيما وفر البرنامج للآبار الحالية مضخات غاطسة بقوة 5.5 أحصنة لكل مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، وتم العمل على إنشاء شبكة مياه وخزان علوي بحجم 7 آلاف لتر لتغذية المناطق وما حولها، بهدف استخدام المياه للشرب والري والسقي الحيواني.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة عبدالهادي القحطاني أنه جرى أمس تدشين عدد من الآبار التي تعمل على الطاقة الشمسية ضمن مجموعة آبار، وكان آخرها بئر ديثورت، وبئر تنهالن، مبينا أن البرنامج يدعم المحافظة بالتزامن مع دعم مختلف المحافظات اليمنية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في المحافظة، وبتوجيه من المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر.

وأوضح القحطاني أن البرنامج عمل على حفر الآبار وتوفير ما يضمن استدامتها من خلال الطاقة الشمسية وتوفير خزانات مياه دائمة، بالإضافة لعمل عدة تجارب واختبارات كانت جميعها ناجحة لضخ المياه للأهالي.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم قطاع المياه من خلال توزيع عدد من صهاريج المياه في مختلف المحافظات بلغت 120 صهريجا، كمرحلة أولى.