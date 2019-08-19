الحوثيون يفخخون الجسور ويحتفلون بولاية إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أمس احتفالية تحت مسمى «يوم الولاية « بعد 4 أيام من تقديم وفد ميليشيات الحوثي برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام، الطاعة والولاء للمرشد الإيراني علي خامئني، وتعيين سفير للجماعة لدى طهران.

وفرضت ميليشيات الحوثي إتاوات جديدة على التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة والصيدليات، بدعوى ما تسميه إحياء يوم الولاية، لمناسباتها وأنشطتها الثقافية والعسكرية، ويتم تلفيق تهمة الخيانة ومخالفة القانون لمن يرفض الدفع.

وعلى الصعيد الميداني، كثفت ميليشيات الحوثي من هجماتها على مواقع القوات المشتركة في مديرية حبس بمحافظة الحديدة، في استمرار لمسلسل الخروقات اليومية للهدنة الأممية، ونقل مركز إعلام ألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لمجاميع حوثية صوب مواقع تمركز القوات المشتركة في حيس، أعقبه هجوم شنته عناصر الميليشيات على المنطقة بالأسلحة المختلفة.

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وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم الواسع الذي شنته الميليشيات من عدة اتجاهات، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مع فرار من تبقى من تلك العناصر، وأشارت إلى أن محاولة التسلل الحوثية نحو مديرية حيس تزامنت مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها الميليشيات على المواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية.

وفي السياق، تواصل ميليشيات الحوثي أعمالها التخريبية الممنهجة للبنى التحتية في المناطق التابعة لبعض مديريات محافظة الحديدة، والتي لا تزال تسيطر عليها، وفي مقدمتها الطرق والجسور، مستخدمة الألغام والمتفجرات والشيولات التي تجرمها القوانين الدولية.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا قامت بتدمير الطريق الإسفلتي الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد، حيث طالت أعمال التخريب مسافة كبيرة من الطريق العام الذي يستفيد منه أبناء المديريتين، كما قامت بتفجير العبارات في هذا الطريق المهم، والذي لا يزال يخضع لسيطرتها.

يذكر أن ميليشيات الحوثي سبق أن فخخت أكثر من 73 جسرا ومجرى لسيول الأمطار في الطرق الرئيسة التي تربط بين عدد من مديريات المحافظة من خلال استخدام شبكات ألغام مرتبطة بصواريخ وقذائف وزرعها بالطرقات والجسور الرئيسة.

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