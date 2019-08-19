حاصباني: هناك نية للادارة الاميركية للتوسع بالعقوبات بإتجاه رجال بمسؤوليات عامة

اشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الى ان الادارة الاميركية واضحة لجهة توسيع العقوبات في لبنان، ونحن لا نملك دلائل حول اي جهة ستطال الاجراءات الاميركية الجديدة، وهذه الاجراءات لا تطال طائفة او حزب معين الا ضمن اطار من يندرج ضمن دائرة العقوبات.
ولفت حاصباني في حديث تلفزيوني، الى ان اي خطوة تجاه اي مسؤول تكون بأقصى الجدية ولا تكون مستسهلة، ولذلك نرى ان هناك نية للادارة الاميركية للتوسع بإتجاه رجال بمسؤوليات عامة، ولا اؤكد ان ذلك سيطرح الا ان ما يحصل ان هناك افكار تطرح.
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