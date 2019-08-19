علي حسن خليل: لا خيمة فوق رأس احد في الجمارك بعد اليوم

أعلن وزير المالية ​علي حسن خليل​، في نهاية جولته في حرم ​مرفأ بيروت​، "ان لا خيمة فوق رأس احد في ​الجمارك​ بعد اليوم، وحق ​الدولة​ للدولة فقط.".

وقد تفقد خليل الأقسام والعنابر ودوائر تخليص المعاملات الجمركية وأرصفة المستوعبات واستماعه الى عدد من المواطنين حول اجراءات تخليص بضائعهم بالتفصيل، والمشاكل التي يواجهونها".