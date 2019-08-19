علي حسن خليل: لا خيمة فوق رأس احد في الجمارك بعد اليوم

أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في نهاية جولته في حرم مرفأ بيروت، "ان لا خيمة فوق رأس احد في الجمارك بعد اليوم، وحق الدولة للدولة فقط.".
وقد تفقد خليل الأقسام والعنابر ودوائر تخليص المعاملات الجمركية وأرصفة المستوعبات واستماعه الى عدد من المواطنين حول اجراءات تخليص بضائعهم بالتفصيل، والمشاكل التي يواجهونها".
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