نجم: الازدحام طبيعي بالمطار خاصة بموسم الاصطياف والاعياد وورشة التحسينات

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك نحو 22 أو 23 ألف مسافر من ​مطار بيروت الدولي​ ويدخل حوالي نفس الرقم أي ان هناك حركة 44 ألف شخص في اليوم"، مشيراً إلى "إننا بحاجة لمطار جديد خاصة أننا مرينا بزحمة الحج"، معتبراً أنه "في موسم الاصطياف والاعياد وورشة التحسينات فالازدحام طبيعي في ​المطار​".

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