النشرة: القوة الفلسطينية المشتركة تسلم شخصين بتهمة تعاطي المخدرات لمخابرات الجيش

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ بإمرة العقيد بسام السعد سلمت ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​ عند الحاجز العسكري الغربي لمخيم عين الحلوة من جهة حسبة صيدا، المتهمين حسين.ع ومحمد.ب بتهمة تعاطي ​المخدرات​".

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