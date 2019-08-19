خليل: بدأنا بتكوين ملف كامل ودقيق عن كل وضع الجمارك

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "بدأنا بتكوين ملف كامل ودقيق عن كل وضع ​الجمارك​، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة القاعدة فيها هي المحاسبة وأقفال اي مزراب ويجب ان نصل بالجمارك الى صفر هدر".

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