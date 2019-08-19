الخارجية المصرية: شكري بحث بومبيو أزمات الشرق الأوسط

أفادت ​وزارة الخارجية المصرية​ بأن "وزير الخارجية المصري، ​سامح شكري​ بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، أزمات ​الشرق الأوسط​ لاسيما ​ليبيا​ وتطورات ​الخليج​"، مشيرةً إلى أن "الاتصال تناول الاتصال الأزمات في كل من ​سوريا​ و​اليمن​ وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الخليج".

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