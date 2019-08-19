شرطة إيرلندا الشمالية: تفجير عبوة قرب الحدود مع إيرلندا

كشفت شرطة ​إيرلندا​ الشمالية عن "​تفجير​ عبوة قرب الحدود مع إيرلندا"، مشيرةً إلى أن "هدف التفجير كان استدراج وقتل أفراد من ​الأمن​ كانوا يتحققون من بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة".

ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، أجزم بأنها كانت محاولة متعمدة لاستدراج ​الشرطة​ والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم".