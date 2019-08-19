شرطة إيرلندا الشمالية: تفجير عبوة قرب الحدود مع إيرلندا

كشفت شرطة إيرلندا الشمالية عن "تفجير عبوة قرب الحدود مع إيرلندا"، مشيرةً إلى أن "هدف التفجير كان استدراج وقتل أفراد من الأمن كانوا يتحققون من بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، أجزم بأنها كانت محاولة متعمدة لاستدراج الشرطة والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم".
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