الدوما الروسي: سنشكل لجنة للتحقيق في التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية

أكد رئيس ​مجلس الدوما الروسي​ فياتشيسلاف فولودين أن "المجلس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في وقائق تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية ل​روسيا​"، مشيراً إلى أن "خطوة إنشاء اللجنة كانت ضرورية في خضم الأوضاع الحالية، وأنها ستبدأ عملها بشكل فوري".

ولفت إلى "إننا سنستدعي جميع النواب من إجازاتهم"، مشدداً على أنه "من المهم أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية المواطنين الروس من ​الأخبار​ الكاذبة".