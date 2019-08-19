زعيم المعارضة الباكستانية يشكر تركيا والصين لدعمهما قضية كشمير

أعرب زعيم المعارضة الباكستانية، شهباز شريف عن شكره لـ"قائدي تركيا والصين على دعمهما باكستان في الأزمة الحالية في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع الهند"، مشيراً إلى "إنني أكتب إليكم لأشكركم نيابة عن جمهورية باكستان الإسلامية، وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية لدعم تركيا القوي والثابت لباكستان بشأن قضية كشمير".
واعتبر أن "هذا الدعم مؤشر على الصداقة العريقة المخلصة والموثوق بها للبلد الشقيق تركيا واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن حزبي، وأنا سنواصل بحزم تعزيز أواصر هذه الأخوة".
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