قرقاش: الأولوية في اليمن هي في التصدي للانقلاب الحوثي

أكد وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​​أنور قرقاش​​ أن "الأولوية في ​اليمن​ هي في التصدي للانقلاب الحوثي"، مشيراً إلى أن "أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني ضمن الحل السياسي الذي ننشده جميعا".

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