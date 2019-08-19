الدفاع الاميركية تعلن إجراء تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أنها أجرت تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى، وهو ما بات ممكنا بعد أن انسحبت واشنطن من معاهدة الحد من الاسلحة النووية المتوسطة المدى.
واشار البنتاغون في بيان، الى ان أن الاختبار الذي نجح، أجري الاحد من جزيرة سانت نيكولاس قبالة كاليفورنيا في الساعة 14،30 بالتوقيت المحلي.
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