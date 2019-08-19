الدفاع الاميركية تعلن إجراء تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى

أعلنت ​وزارة الدفاع الاميركية​ أنها أجرت تجربة على ​صاروخ​ تقليدي متوسط المدى، وهو ما بات ممكنا بعد أن انسحبت ​واشنطن​ من معاهدة الحد من الاسلحة النووية المتوسطة المدى.

واشار ​البنتاغون​ في بيان، الى ان أن الاختبار الذي نجح، أجري الاحد من جزيرة سانت نيكولاس قبالة ​كاليفورنيا​ في الساعة 14،30 بالتوقيت المحلي.