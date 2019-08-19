المفوضية الأوروبية: بريطانيا أكثر المتضررين حال خروجها دون اتفاق

لفتت المفوضية الأوروبية إلى أن "بريطانيا ستكون من أكثر المتضررين في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق"، موضحةً أن "الاتحاد الأوروبي لا يفضل أبدا خروج بريطانيا دون اتفاق"، مشيرةً إلى أن "خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، سيولّد مشاكل حقيقية للمواطنين العاديين ولرجال الأعمال، وسيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد".
وأشارت إلى أن "النتائج السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ستلحق أضرارا بلندن أكثر من الاتحاد الأوروبي".
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