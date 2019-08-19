المفوضية الأوروبية: بريطانيا أكثر المتضررين حال خروجها دون اتفاق

لفتت ​المفوضية الأوروبية​ إلى أن "​بريطانيا​ ستكون من أكثر المتضررين في حال خرجت من الاتحاد دون اتفاق"، موضحةً أن "​الاتحاد الأوروبي​ لا يفضل أبدا خروج بريطانيا دون اتفاق"، مشيرةً إلى أن "خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، سيولّد مشاكل حقيقية للمواطنين العاديين ولرجال الأعمال، وسيكون له تأثيرات سلبية على ​الاقتصاد​".

وأشارت إلى أن "النتائج السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ستلحق أضرارا بلندن أكثر من الاتحاد الأوروبي".