سلطات تشاد تعلن حالة الطوارئ في 3 أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني

أعلنت الحكومة التشادية حال الطوارئ في إقليم تيبتسي في غرب تشاد على الحدود مع النيجر وإقليمي سيلا ووادي في الشرق على الحدود مع ​السودان​ بسبب تدهور ​الوضع الأمني​

وستبدأ حال الطوارئ اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى العاشر من أيلول.