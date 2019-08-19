أعلنت الحكومة التشادية حال الطوارئ في إقليم تيبتسي في غرب تشاد على الحدود مع النيجر وإقليمي سيلا ووادي في الشرق على الحدود مع السودان بسبب تدهور الوضع الأمني
وستبدأ حال الطوارئ اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى العاشر من أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تشاد تعلن حالة الطوارئ في 3 أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.