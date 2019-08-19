أكد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن "المنامة ستشارك في البعثة البحرية الدولية التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها بهدف تأمين الملاحة في منطقة الخليج"، معرباً عن تقديره لـ"الدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الحليفة لها في "ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين".
وخلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، أشاد الملك البحريني بـ"جهود الجنرال ماكينزي الرامية إلى تطوير التعاون بين واشنطن والمنامة في المجال العسكري والدفاعي"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف الأميركي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها".
وأضاف: "ملك البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة"، لافتاً إلى "عمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة" بين البحرين والولايات المتحدة"، مشيدا بـ"التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين الدولتين ولاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك البحريني: سنقوم بدورنا لتأمين الملاحة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.