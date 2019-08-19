الملك البحريني: سنقوم بدورنا لتأمين الملاحة في الخليج

أكد الملك ​البحرين​ي حمد بن عيسى آل خليفة، أن "​المنامة​ ستشارك في البعثة البحرية الدولية التي تعمل ​الولايات المتحدة​ على تشكيلها بهدف تأمين الملاحة في منطقة ​الخليج​"، معرباً عن تقديره لـ"الدور الفاعل الذي تضطلع به الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الحليفة لها في "ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز ​الأمن​ والسلم الدوليين".

وخلال استقباله قائد ​القيادة​ المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، أشاد الملك البحريني بـ"جهود الجنرال ماكينزي الرامية إلى تطوير التعاون بين ​واشنطن​ والمنامة في المجال العسكري والدفاعي"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف الأميركي يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها".

وأضاف: "ملك البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة و​الطاقة​ وحرية الملاحة في المنطقة"، لافتاً إلى "عمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة" بين البحرين والولايات المتحدة"، مشيدا بـ"التقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين الدولتين ولاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية".