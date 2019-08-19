حذرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا من "الهجمات المتكررة على مرافق الطيران المدني"، معبرة عن قلقها المتزايد من هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن "الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية".
وفي بيان لها، لفتت السفارة إلى "إننا نرى خطرا كبيرا وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بليبيا: نحذر من استهداف المطارات المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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