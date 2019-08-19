سفارة أميركا بليبيا: نحذر من استهداف المطارات المدنية

حذرت سفارة ​الولايات المتحدة​ في ​ليبيا​ من "الهجمات المتكررة على مرافق ​الطيران المدني​"، معبرة عن قلقها المتزايد من هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن "الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية".

وفي بيان لها، لفتت السفارة إلى "إننا نرى خطرا كبيرا وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية".