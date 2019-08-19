أول امرأة تقود طائرة الشبح المقاتلة في مشاة البحرية الأمريكية

أصبحت أنيليز ساتز أول امرأة من مشاة البحرية الأمريكية تقود الطائرة المقاتلة (إف- 35 بي).
وأعلن سلاح البحرية، في بيان صحفي وفقا لشبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، أن ساتز «29 عاما» من مدينة بويسي بولاية إيداهو الأمريكية، اجتازت الدورة الأساسية للمقاتلة (إف- 35 بي)، مشيرا إلى أنها تدربت لمدة 4 سنوات قبل أن تصل إلى مدينة بيافورت في كارولينا الجنوبية في يوليو الماضي، وقامت بأول رحلة في طائرة الشبح لايتننج الثانية (إف- 35 بي) التي تقوم بالهبوط والإقلاع بشكل عمودي سريع، في أكتوبر 2018.
وأضاف البيان أن ساتز، التي لديها أكثر من 300 ساعة طيران، ستنضم الآن إلى وحدة تُسمى سرب مشاة البحرية المقاتلة 121، الذي يُعرف باسم «الفرسان الخضر» في إيواكوني باليابان.
وقبل أن تنضم ساتز إلى مشاة البحرية، كانت تعمل قائدة في الطيران التجاري تقود المروحيات «الهليكوبتر»، وقالت ساتز: «في كل مدارس التدريب الخاصة بي، بذلت قصارى جهدي، وأعتقد حقاً أن التحضير والعمل بجد هما مفتاحان رئيسيان للنجاح».
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