المشدد 15 سنة ومليون جنيه غرامة لـ5 مُتهمين بالتنقيب عن الآثار في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على تشكيل مكون من خمسة أفراد، لاتهامهم بأعمال حفر وتنقيب عن آثار داخل مركز مغاغة شمال المحافظة.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن المحكمة قضت في الجناية رقم 10315 لسنة 2019 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 348 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة "رجب-ع" 64 عاما، فلاح، و"عبد الوهاب-م" 33 عاما، فلاح، "محمد-ا" 59 عاما، فلاح، "فرج-م" 34 عاما، فلاح، "بسام-ج" 22 عاما، بالسجن 15 عاما مشددة لاتهامهم بتكوين تشكيل إجرامي فيما بينهم للحفر والتنقيب عن الآثار بمركز مغاغة بالمخالفة لأحكام القانون.

الجدير بالذكر أن المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين إلى المحاكمة في يوم 29 من شهر مارس الماضي، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات، وتداولت القضية أمام المحكمة بعد أن أطلعت على أقوال المتهمين واستمعت لأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير المعاينة الوارد من هيئة الآثار للغرفة محل الواقعة.