المؤبد لفلاح قتل جاره في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد على "أ.ش.ت" فلاح؛ على خلفية اتهامه بقتل جاره داخل قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن حكم المحكمة جاء بعد الاستماع لأقوال الشهود، والاطلاع على تقرير الصفة التشريحية الذي أوضح وفاة "أحمد.م.إ – 42 سنة" متأثرًا بطلقات نارية أطلقها عليه المتهم؛ بسبب وجود خلافات بينهما.

وأضاف المصدر، أن المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال، في نهاية عام 2016، المُتهم للمُحاكمة بتهمة قتل جاره يوم 17 أغسطس من العام ذاته.