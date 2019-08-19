قرقاش: الأولوية في اليمن هي مواجهة الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، الإثنين، إن الأولوية حاليا في اليمن هي مواجهة الانقلاب الحوثي.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين ينم عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها.

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وأضاف أن القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي.

يأتي ذلك في ظل تحركات لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والاستيلاء على القصر الرئاسي في عدن، بعد معارك مع قوات حكومة الرئيس منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

ويشارك المجلس الجنوبي قوات التحالف في القتال ضد الحوثيين، لكنه يحمل طموحات الانفصال وتكوين دولة جنوب اليمن وعاصمتها عدن.