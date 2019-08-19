في يومها الثالث.. تحرير 228 مخالفة خلال حملة شرطة المرافق بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات في الشوارع الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة لليوم الثالث على التوالي.

جاءت الحملة بقيادة العميد وائل الشربيني، مدر الإدارة، والمقدم محمد طنطاوي، وكيل الإدارة، والرائد فاروق حماد، والرائد محمود يعقوب، رئيس المباحث، والنقيب محمود النويهي، وتمكنت من إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بنطاق منطقة سندوب، وشارع بورسعيد، وميدان مشعل وسامية الجمل.

وأسفرت الحملة عن تحرير 228 محضرًا متنوعًا ومصادرة 6217 مضبوطة وإيداعها بمخازن حي غرب المنصورة، وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة، وإزالة التعديات.