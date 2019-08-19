محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
انتهى اللقاء المفتوح لقيادات الأزهر مع الطلاب والطالبات الجدد والقدامى، بكلية التربية بنين بفرع الجامعة بمدينة نصر، بعد أن استمر خمس ساعات، اليوم الاثنين.
ودعا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الطلاب إلى الاستماع والإنصات إلى أساتذة العلم بالجامعة وعدم الانغلاق على الكتاب، لأن ما يقرأ قد ينسى سريعًا ولكن ما يستمع إليه مع القراءة يبقى كثيرًا في الذهن.
وطالب وكيل الأزهر الطلاب، بالحرص على الانتظام في المحاضرات أولا بأول، منذ بداية العام الدراسي، وعدم الالتفات إلى مروجي الشائعات.
من جانبه، قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تقدم الخدمات الصحية لجميع الطلاب بالمجان، فضلاً عن تسكين المكفوفين بالمدن الجامعية مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر: دراسة وسكن المكفوفين في المدن الجامعية بالمجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.