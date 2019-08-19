السودان / المجلس العسكري يعلن إرجاء تشكيل مجلس السيادة 48 ساعة بناء على طلب "الحرية...

وكالات- أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم، الاثنين 19 أوت 2019، إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة بناء على طلب من "قوى الحرية والتغيير".
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الفريق الركن شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، القول في تصريح صحفي إن قوى الحرية والتغيير طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.
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