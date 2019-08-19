أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، علي أن عواقب الحادثة التي وقعت في سيفيرودفينسك لا تحمل أي تهديدات، ولا توجد أي زيادة في مستوى الإشعاع بعد الحادث.
وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء مع نظيره الفرنسي، إن السلطات الروسية، تتخذ كل التدابير الوقائية الضرورية.
وفي يوم 8 أغسطس، وقع انفجار في ميدان للتجارب العسكرية بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانغيلسك في شمال غرب روسيا، وأعلنت وزارة الدفاع مقتل شخصين أثناء اختبار نظام دفع صاروخي جديد يعمل بالوقود السائل.
ليلة 10 أغسطس، أن الحريق والانفجار الناجم عنه الذي حصل أثناء التجربة الصاروخية على منصة بحرية، أسفر عن سقوط 5 قتلى من العاملين في المؤسسة، وجرح 3 آخرين أدخلوا إلى المستشفى.
كما أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية "روس آتوم"، في
وذكر بيان للإدارة الشمالية للأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في روسيا، أن الرصد سجل ارتفاعا مؤقتا للمستوى الإشعاعي لفترة قصيرة، ليعود المؤشر بعد ذلك إلى وضعه الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي: لا زيادة في مستوى الإشعاعات على خلفية حادثة سيفيرودفينسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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