اتصالات الإماراتية تجري أول مكالمة 5G من برج خليفة

أعلنت شركة "اتصالات" الإماراتية، الاثنين، عن تغطية "برج خليفة"، البرج الأعلى في العالم، بشبكة 5G المتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنيا مع هذه الشبكة المتطورة.

وجاء الإعلان بعد تمكن "اتصالات" من إجراء

مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس "5G" من مواقع مختلفة من الإمارات، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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ويأتي الإنجاز ليؤكد جاهزية شبكة الجيل الخامس من "اتصالات"

لتزويد العملاء بالخدمات التي توفرها 5G، من خلال الأجهزة الداعمة المتوفرة في دولة الإمارات، والاستمتاع بتجربة عملاء متميزة.

وتبلغ سرعة الجيل الخامس ما يقارب 20 ضعفا مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع يبلغ 1 ملي ثانية، وسرعة تحميل قياسية تصل إلى 1 غيغابت في الثانية.