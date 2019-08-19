"الأعيان الأردني" يطالب بوقف انتشار السلاح والتصدي للجريمة بحزم

طالب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز بالتصدي بقوة وحزم لحالات الخروج على القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وأي شخص يحاول العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وقال الفايز في مستهل جلسة المجلس الأعيان، يوم الاثنين: "بتنا نلحظ مؤخرا حالات متعددة من الخروج على القانون والاستقواء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن السكوتعليه.
وأضاف: "للأسف يقوم بعضنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ببث هذه الجرائم المعزولة وتضخيمها وتكرار نشرها مرات ومرات في إطار ممنهج ومدروس يستهدف تشويه سمعة الأردن وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا وأخلاقيا، بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار فيه".
وأكد رئيس مجلس الأعيان الأردني أن بلاده تواجه اليومموجات متتالية من الأخبار المضللة والشائعات والقصص المفبركة وهجمات خبيثة على منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا الفايز إلى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خطاب للكراهية وإساءات ممنهجة ضد الوطن والنسيج الاجتماعي وما تحمله هذه الوسائل من استهداف للأمن والاستقرار.
كما أشار إلى ضرورة أن تقوم الجهات ذات العلاقة، بوضع حد لظاهرة انتشار السلاح بين الناس بشكل فوضوي، مطالبا بجمع الأسلحة وترخيصها بشكل قانوني مع تكثيف الإجراءات الحازمة لمنع تجارة الأسلحة غير القانونية ووقف تهريبها.
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