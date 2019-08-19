تركيا تلاحق عناصر "العمال الكردستاني" في ثلاث ولايات

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية أمنية جديدة ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في ثلاث ولايات.
وذكرت الداخلية التركية أن العملية التي تحمل تسمية "الكاسر"، تجري في ولايات "وان" و"هكاري" و"شرناق" شرق وجنوب شرقي البلاد،بمشاركة عناصر من قوات الدرك والقوات الخاصة في الشرطة.
وأشارت الوزارة إلى أن العملية أسفرت حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمها مسلحو "حزب العمال الكردستاني" الذيتعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.
وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الداخلية التركية عن اعتقال 418 شخصا في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في إطار عمليات ضد "حزب العمال"، علاوة على إعفاء حكام ثلاث ولايات، بما فيها وان، عن العمل بتهمة "دعم الإرهاب"، وهم من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.
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