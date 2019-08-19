بنجلادش مستعدة لإعادة آلاف الروهينجا إلى ميانمار

أعلن مسؤول بنجلادشي كبير، اليوم الإثنين، بعد سنتين على قمع عسكري أدى إلى نزوح جماعي لأقلية الروهينجا من ميانمار أنه سيسمح بعودة حوالي 3500 لاجئ من أقلية الروهينجا إلى البلد المجاور ابتداءً من الخميس إذا رغبوا في ذلك.

وأعرب مفوض اللاجئين في بنجلادش محمد أبو الكلام عن "تفاؤله" بشأن عملية العودة الجاهزة للانطلاق من جديد.

وقال، لمجموعة من الصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولين من ميانمار في منطقة "كوكس بازار" الحدودية في جنوب شرق بنجلادش، حيث يعيش اللاجئون في مخيمات كبيرة، إن "كل شيء جاهز للعملية... أعدت نقطة العبور البرية"، مؤكداً أن أحداً "لن يُرغم على العودة إلّا إذا كان راغباً في ذلك".

وتنوي بنجلادش وميانمار إعادة 300 روهينجي يومياً ابتداءً من الخميس، وقد سُمح لـ3500 لاجئ بالعودة إلى بلادهم، كما ذكر محمد أبو الكلام.

وسيكون يوم الأحد الذكرى الثانية لعملية القمع، التي تسببت في فرار نحو 740 ألفاً من الروهينجا، في أغسطس 2017، من القمع العسكري في ولاية راخين بميانمار.

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وانضم النازحون الجدد إلى 200،000 لاجئ آخرين استقروا في مخيمات على الجانب الآخر من الحدود في بنجلادش.

وكانت محاولة سابقة لإدراج 2260 من الروهينجا في قائمة لإعادتهم إلى بلادهم، قد منيت بالفشل في نوفمبر 2018، بعد أن رفض الأشخاص الذين سمح لهم بالعودة إلى بلادهم مغادرة المخيمات من دون ضمانات أمنية.

تأتي هذه المحاولة الجديدة في أعقاب زيارة قام بها كبار المسؤولين في ميانمار الشهر الماضي إلى المخيمات، تحت رعاية وزير الخارجية الدائم مينت ثو.

وقال محمد أبو الكلام إن من المقرر أن يجتمع مسؤولون ميانماريون ومن الأمم المتحدة مع اللاجئين المدرجين في اللوائح الثلاثاء لتشجيعهم على العودة إلى ولاية راخين.

ولا تعترف الحكومة في ميانمار بالروهينجا، الذين يشكل المسلمون معظمهم، أقلية رسمية، وتعتبرهم بنجلادشيين على الرغم من أن العديد من الأسر تعيش في راخين منذ أجيال.