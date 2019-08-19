الرجاء يعلن بيع 8000 بطاقة انخراط ويدعوا أنصاره للمزيد

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، وصوله لرقم 8000 مشترك، بعد ان تم بيع هذا الرقم من بطاقات الإشتراك، الخاصة بمباريات الفريق الموسم المقبل.

وشكرالنادي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “تويتر”، و”أنستغرام”، جماهيره العريضة بالإقبال المهم الذي عرفته بطاقات الإشتراك، داعيا باقي الأنصار للإسراع من أجل اقتناء البطائق الأخرى.

وتعول إدارة النادي، من خلال حملة إعلامية مهمة أطلقتها هذا الصيف، على بطائق المنخرطين التي تنطلق ابتداءا من 400 درهم، من أجل إنعاش خزينتها المالية.