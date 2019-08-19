قبل أيّام من الدخول المدرسي..انتحار أستاذ شنقا داخل حمام منزله نواحي أزيلال-صور

وضع أستاذ حدا لحياته، ظهر اليوم الإثنين، حيث تم العثور عليه معلقا داخل حمام منزل أسرته، بحي اللوز بأفورار إقليم أزيلال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فالهالك كان يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي بإحدى المدارس بمدينة سوق السبت، عثر عليه جثة هامدة داخل منزل أسرته، في مشهد صادم.

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ورجح المصدر ذاته، أن تكون اضطرابات مرضية تنتاب الهالك من حين لآخر، هي من تسببت في إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة المؤلمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا واستنفرت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي افورار عناصرها، حيث تمت معاينة الجثة، وتم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، فيما سيتم نقل جثة الراحل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.