فورلان: “رونالدو شخص أناني يحب رؤية نفسه في المرآة كثيرا”

وصف الدولي الأوروغواياني السابق دييغو فورلان، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالشخص الأناني.

وقال فورلان في تصريح لصحيفة “ميرور” البريطانية: “لم يكن مثل ديفيد بيكهام، كان شخصا أنانيا داخل غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد”.

وأضاف صاحب 40 عاما: “رونالدو يحب رؤية نفسه في المرآة، كان قريبا منها ويقضي اليوم بأكمله أمامها”.

وجاور اللاعب الأوروغواياني المعتزل لعب كرة القد قبل أسابيع، رونالدو في مانشستر يونايتد، حيث انضم إليه مطلع العام 2002، قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني، ثم غادره صيف 2004 نحو فياريال الإسباني.

وحمل فورلان أيضا قميص مجموعة من الأندية، على غرار أتليتيكو مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، وإنترناسيونال البرازيلي، فضلا عن سيريزو أوساكا الياباني.