خضيرة يرد على إمكانية رحيله عن يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم الألماني، سامي خضيرة، رغبته في البقاء مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، رغم تردد الأنباء حول إمكانية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر خضيرة في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "لم أتفاوض مع أي فريق آخر، أعرف أن النادي يمتلك الكثير من اللاعبين، وأن عليه أن يبيع البعض".

وأضاف "مع يوفنتوس كان من الواضحً منذ بداية الفترة التحضيرية، أنني لن أغادر ولا أرغب في الرحيل".

وختم "لم ألعب أبدًا من أجل المال، لكن للفوز بالبطولات، أريد تحقيق حلمي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، لأني أحب هذا النادي والمدينة".

وارتبط خضيرة بالرحيل عن يوفنتوس، هذا الصيف، قبل أن تشير بعض التقارير إلى تراجع السيدة العجوز عن قرار بيعه، ليبقى بالفريق الموسم المقبل.