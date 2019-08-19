بالوثيقة.. مجلس بغداد يقرر تعطيل الدوام يوم غد

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من مجلس محافظة بغداد تتضمن تعطيل الدوام يوم غد بمناسبة عيد الغدير. يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.

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