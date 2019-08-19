غرق شخص أثناء سباحته في النهر شرقي بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه غرقا اثناء سباحته في النهر شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخص لقي مصرعه غرقا اثناء ممارسته السباحة في النهر ضمن منطقة حي النصر التابعة للمعامل شرقي العاصمة بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "تم انتشال جثته من قبل مفارز النجدة".

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